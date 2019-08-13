Kader Buse 193 gündür aranıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Kader Buse Acar, aradan geçen 193 güne rağmen bulunamadı. Bayram öncesi arama çalışmalarını umutla izleyen acılı anne baba, Kurban Bayramı'na da boynu bükük girdi.Bayram öncesi Sahil Güvenlik sualtı timleri deniz altında arama yaparken, baba Ahmet Acar da bir vatandaşın tahsis ettiği tekneyle Phaselis antik kenti yakınlarındaki kıyıları kontrol etti. Buse Acar için Kurban Bayramı'nın birkaç gün öncesinde Ağva Deresi'nin denize yakın bir noktasında kazı yapıldı. Ayla-Ahmet Acar çiftinin umutla izlediği, gece karanlığında da devam eden iki günlük çalışmada, bir sonuç alınamadı. Bayram öncesindeki son arama, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi ve "Pense" isimli kadavra bulucu köpeği ile dere yatağında yapıldı. Ancak Buse'ye ait bir ize rastlanılamadı.