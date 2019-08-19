‘Şirin’ için değil oğlak için dağı deldiler

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı bin 450 rakımlı Karatepe Yaylası'nda görülmeye değer bir hayvan kurtarma çalışması yapıldı. 3 gün önce kayalıklar arasında gezinirken içine girdiği yarıktan çıkamayan oğlak tüm yayla halkını seferber etti. Keçinin sahibi Furkan Çağlayan ve kardeşi Hamza Çağlayan 3 gün boyunca keçiyi kurtaramayınca AK Parti Belediye Meclis Üyesi amcası Şevki Çağlayan'ı arayarak yardım istedi. Amca çağlayan Gazipaşa Belediyesinden TIR, Ziraat Odası Başkanlığından da kepçe istedi.Bin 450 rakımlı Karatepe Yaylası'na çıkan kepçe, oğlağın sıkıştığı kayalıklara ulaşmak için 1.5 saat yol açma çalışması yaptı. Kayalıklara ulaşan kepçe oğlağı sıkıştığı yerden kurtarmak için hummalı bir çalışmaya başladı. Kepçe operatörü Devran Mercan, zor şartlarda yarığa sıkışan oğlağı 6 saat süren çalışma yarak kayaları kırdı. Oğlağın nanesi getirilip yem dökülerek yavrusu kurtarıldı.Oğlağı sevinç çığlıkları arasında kucağına alan Şevki Çağlayan, "Şu an çok heyecanlıyım. Dün akşam bu oğlağın burada karanlıkta kaldığını bildiğim için uyuyamadım. Burada bizimle olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Oğlağın sahibi Hamza Çağlayan ise yavru keçiyi bir an olsun kucağından indirmedi. Baba Nursal Çağlayan, oğlağın kurtulmasıyla göz yaşlarını tutamadı.