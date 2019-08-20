Kibyra Antik Kenti’ne gladyatör katkısı

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BURDUR'UN Gölhisar ilçesinde bulunan ve 'Gladyatörler şehri' olarak bilinen Kibyra Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarıyla devasa anıtsal yapılar ayağa kaldırılıyor. Gölhisar ovasının batı yamacına hakim 2 bin 300 yıllık Kibyra Antik Kenti, Türkiye'deki antik döneme ilişkin en uzun gladyatör frizleri ile dikkat çekiyor. 2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Kibyra'nın kalıcı listede yerini alması hedefleniyor. Antik kent, 10 bin kişilik stadyumu, dünyada bir benzerinin daha olmadığı Medusa mozaiğiyle kaplı müzik evi, 9 bin kişilik devasa tiyatrosu ve yer altı oda mezarları gibi devasa anıtsal yapıları arasında gezinenleri kendisine hayran bırakıyor.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru'nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında 35 kişilik bilim heyeti ve 25 işçi görev yapıyor. Özüdoğru, "Kibyra'ya ilk geldiğimizde neredeyse tamamıyla toprak altındaydı. Ziyaretçi neredeyse yok denilecek kadar azdı. Geçtiğimiz kazı sezonları içinde kent, artık turların girebileceği bir antik yerleşim haline geldi. İki üç yıl içinde yapıları restorasyona hazır hale getirmiş olacağız" diye konuştu.