ANTALYA'DAevlenmek isteyen ve bunun için hazırlık yapan turizmci Ömer Seven (30), karaciğer rahatsızlığı olan dayısı Mehmet Şerif Aslan'a (63) donör olmak için bu hayalini erteledi. Aslan, yeğeninden alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. Seven, "Canım kadar sevdiğim dayım için hiç tereddüt etmeden bağışçı oldu. Yapılan operasyonla da canım dayıma 'ciğer' oldum. Her ikimiz de sağlıklıyız" dedi.