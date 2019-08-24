Yeni balıkçıya keyifli açılış

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA işadamı Hakan İrban ve Antalya sahnelerinin sevilen ismi Gamze Türker'in girişimiyle hizmete açılan Edalya Balık, hizmet vermeye başladığı ilk gece yoğun ilgi gördü. Mekanın açılış gecesinde kentin pek çok tanınmış ismi boy gösterdi.Gamze Türker, gece boyunca sahne performansıyla davetlilerin neşesine neşe katartı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda Adil Özkara konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.Bu özel gecede kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden İrban ve Türker, yeni mekanlarının Antalya'ya hayırlı olması dileklerinde bulundu.