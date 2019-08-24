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Yeni balıkçıya keyifli açılış

Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu ile sanatçı ’in ortak girişimi ile faaliyete geçen balık restoranı açıldı. Açılışa şehrin tanınmış isimleri katıldı

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Yeni balıkçıya keyifli açılış
ANTALYA'DA işadamı Hakan İrban ve Antalya sahnelerinin sevilen ismi Gamze Türker'in girişimiyle hizmete açılan Edalya Balık, hizmet vermeye başladığı ilk gece yoğun ilgi gördü. Mekanın açılış gecesinde kentin pek çok tanınmış ismi boy gösterdi.

TÜRKER'DEN NEŞELİ ŞARKILAR
Gamze Türker, gece boyunca sahne performansıyla davetlilerin neşesine neşe katartı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda Adil Özkara konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.

KATILANLARA TEŞEKKÜR
Bu özel gecede kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden İrban ve Türker, yeni mekanlarının Antalya'ya hayırlı olması dileklerinde bulundu.
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Yeni balıkçıya keyifli açılış
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