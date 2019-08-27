Kampanya sınırları aştı

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde yaşayan lösemi hastası Şebnem Köseoğlu için başlatılan kan bağışı ve kök hücre kampanyası sınırları aştı. İzmir'in Tire ilçesinde de kaymakamlığın organizasyonuyla kampanya düzenlendi. İki gün süren kampanyaya Tireliler yoğun ilgi gösterdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kaymakamlık bahçesine gelen vatandaşlar kanlarını Şebnem Köseoğlu ve diğer lösemi hastalarına umut olmak için bağışladılar.Daha önce Alanya Kaymakamlığı yapan Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, "Kampanyamızı sosyal medyadaki mesajıyla dikkatleri üzerine çeken ve tüm ülkeyi harekete geçiren Şebnem Köseoğlu ve binlerce Şebnem için düzenledik" dedi. Kanseri yenen Köseoğlu, 2 ay önce yeniden lösemiye yakalandığını öğrenmiş ve sosyal medyadan yaptığı kök hücre bağışı çağrısı yapmıştı.