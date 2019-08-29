Bir saatte 72 uçak

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Havalimanı'nı 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 18 milyon 899 bin 24 yolcu geliş-gidiş için kullandı. Havalimanına bu dönemde farklı boy ve yolcu taşıma kapasitelerinde 113 bin 645 uçak iniş- kalkış yaptı. Günlük ortalama 536 uçak iniş- kalkış yaparken, saatlik ortalaması ise 22 uçak olarak kaydedildi.Havalimanında gün bazında ise en büyük yoğunluk 27 Temmuz'da yaşandı. Bin 52 uçağın iniş kalkış yaptığı 27 Temmuz'da saatlik ortalama ise 43 uçak olarak kayıtlara geçti. 197 bin 49 yolcu aynı gün havalimanında seyahat etti. Aynı gün saat 07.00 ise hava trafiğinin en yoğun olduğu saat oldu. Bu saatte 72 uçak iniş kalkış yaptı. Neredeyse her gün bir rekor kırıldığını anlatan Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz ve Deniz Varol, "Burada görevli her çalışan kırılan rekorlarda büyük pay sahibi" dedi.