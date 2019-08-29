CHP sadece işçi kıyımı yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti vefa turuna Antalya'nın doğu ilçelerinde devam etti. Manavgat ve Gazipaşa ilçe teşkilatlarının kuruluşundan bugüne kadar görev alan partililerle bir araya gelen AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın dönemiyle özdeşleşen 'çivi çakmama' siyasetinin devam edeceğini belirterek CHP'ye yüklendi.Her iki ilçede de istişarelerde bulunan Taş, CHP'ye geçen Büyükşehir ve Gazipaşa Belediyesi'nin tek yaptığının işçi çıkarmak olduğunun altını çizen Taş, "2014-2019 yılları arasında Menderes Türel ve Adil Çelik başkanlarımızın yaptığı hizmetler ortada. Bakanımız ve milletvekillerimizin desteğiyle Gazipaşa ve Antalya çok güzel hizmetler aldı. Hem Gazipaşa'yı kazanan hem de Büyükşehir'i kazanan CHP zihniyeti bir çivi dahi çakmayacaklar. Yaptıkları tek şey, işçi kardeşlerimizi işten çıkartmak ve sürgün etmek" dedi. CHP'li belediyelerin hizmet yerine dedikodu ürettiğini ve borç edebiyatı yaptığını vurgulayan Taş, "Seçimi kazanlı 5 ay oldu. Antalya'da bir tek çivi çakmadılar. Biz 2014 yılında seçimi kazandığımızda 3 tane köprülü kavşağın temelini atıp inşaatını bitirmek üzereydik. CHP'nin yapacak olduğu hiçbir şey yok. 5 aydır olsaydı yaparlardı. Bizim farkımız bu" şeklinde konuştu. AK Parti MYK üyeleri Mustafa Köse ve Gökçen Özdoğan Enç ile Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ve İbrahim Aydın da ziyarette hazır bulundu.