Elmalı’da Akçaeniş Nostalji Günleri

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Elmalı ilçesinde Akçaeniş Nostalji Günleri düzenlendi. Elmalı'ya bağlı Akçaeniş Mahallesi'nin tarihini yaşamak ve yeni nesillere taşımak amacıyla Akçaeniş Nostalji Günleri düzenlendi.Etkinliğe Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk de katıldı. Mahalle sakinlerinin kültürünü anlatan Tahtacı Fatma Belgeseli gösterimiyle başlayan program Akçaeniş Semah Grubu'nun semah gösterisiyle devam etti. Ardından şarkıcı Fatih Demirhan konser verdi. Konser sonunda Belediye Başkanı Halil Öztürk Fatih Demirhan'a plaket verdi.