Portakalın bütçesi kısıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından , 26 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bütçesi önceki yıllara oranla küçültüldü. Bu yılki yeniliklerinden biri 'Cahide Sonku Ödülü' oldu. Türk sinemasında ilk yıldız kadın oyunculuğunun yanı sıra kamera arkasında da birçok ilke imza atan Sonku'nun anısını yaşatmak amacıyla başlatılan ödül kapsamında, Türkiye film sektöründeki kadın temsiliyeti ve görünürlüğüne dikkatlerin çekilmesinin amaçlandığı belirtildi.

KADIN SİNEMACIYA

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin değerlendirmesi sonucu verilecek 'Cahide Sonku Ödülü', emeğinin yanı sıra bakışını da filmin ayrılmaz bir parçası kılmış bir kadın sinemacıya 50 bin lira destek sunacak Ödülü ilk kazananı, festivalin 1 Kasım'daki kapanış gecesinde belli olacak.

BÜYÜK ÖDÜL 250 BİN TL

Öte yandan, festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film'e 250 bin lira, 'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü' ile 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'ne de 100 bin lira ödül verilecek. 'Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda ise filmler toplamda 60 bin lira değerindeki ödüller için yarışırken, 'Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda da 2 filme 30 bin lira ödenecek.