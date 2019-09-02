Balık kafasındaki taş şifa dağıtıyor

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BALIĞIN kafasından çıkarılan ve böbrek taşı düşürdüğüne inanılan 'eşkina' taşı, tanesi 10 TL'den alıcı buluyor. Balığın kafasından çıkarılan taşlar, un kıvamına gelecek kadar dövüldükten sonra limonda bekletilip içiliyor. Aktarlarda satılan taşlara ilginin oldukça yoğun olduğu açıklandı. Birleşmiş Aktar, Baharatçı ve Üreticileri Derneği üyesi Mustafa Uzun, taşın özelliğinin halk arasında bilindiğini belirterek, "Bu taş balığın iki gözünün arkasından çıkarılan küçük taşlardır. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşların birbirine tavsiye ettiği bir taştır" diye konuştu.