Satışlar şimdiden başladı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2020 turizm sezonu için satışların fiyatlar daha ilan edilmeden bazı pazarlarda başladığını söyledi. Özellikle İngiltere'den taleplerin bu yıl erken geldiğini anlatan Ayık, "Önümüzdeki yılın satışları İngiliz pazarında oldukça erken başladı. Orta Avrupa ve diğer pazarlarda ise satışlar eylül ortasından sonra ortaya çıkmaya başlar" diye konuştu.İngiltere'nin önemli bir pazar haline geldiğini anlatan Ayık, "İngiltere'nin yanı sıra Ukrayna ve Polonya'da da ciddi bir artış yaşandı. Almanya başta olmak üzere Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa gibi pazarlardaki kayıplarımızı yan pazarlarla telafi ettik" dedi. Osman Ayık yıl sonunda 16 milyon turist hedefine ulaşılabileceğini, turist sayısındaki artışın gelire de yansıdığını ve gelirde de yüzde 10'un üzerinde artış olduğunu söyledi.