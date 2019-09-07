Pehlivanlar çayırda

Namlı pehlivanların 1352'den beri kispet giydiği 'Türk'ün ilk er meydanı'
olarak bilinen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, bugün başlıyor. Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski Elmalı Yağlı Güreşleri, bu yıl 667'nci kez düzenlenecek. Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda yapılacak güreşlere Türkiye'nin en ünlü başpehlivanları katılacak.
Kırkpınar'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz, Elmalı başpehlivanı Orhan Okulu, İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil
başta olmak üzere 90'a yakın başpehlivan ile bin 500'ün üzerinde sporcu er meydanında olacak.
Elmalı güreşlerine son dönemde Türk yağlı güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı ve Kırkpınar başpehlivanlığını 2015 ve 2018'de iki kez kazanarak Antalya'nın gururu olan Orhan Okulu damgasını vurdu.
Ahmet Taşçı, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında başpehlivanlığı üst üste 5 kez kazanarak rekor kırdı. Orhan Okulu ise geçen yıl elde ettiği zaferle organizasyonu 6. kez üst üste kazanarak Ahmet Taşçı'nın rekorunu geçmeyi başardı. Orhan Okullu, bu yılki güreşlerin de en iddialı başpehlivanları arasında yer alıyor.
ÇEKİŞMELİ GEÇİYOR
Geçen yıl gerçekleştirilen 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, er meydanlarında eşine az rastlanır bir mücadeleye sahne oldu. 'Sarı fırtına' olarak anılan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, yarı finalde hemşehrisi ve kendisi gibi Kırkpınar başpehlivanı unvanına sahip Ali Gürbüz ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen ve 2 saat 15 dakika süren müsabakada, İsmail Balaban'ın babası Hasan ve dedesi Mehmet Balaban, er meydanına çıkarak, güreşin bitirilmesini istedi.
Ailelerin araya girmesine rağmen güreşmeye devam eden İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü yendi. Zorlu mücadelelerin ardından finale çıkan İsmail Balaban, aşırı yorgunluğa bağlı yaşadığı kramplar ve sakatlığı nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kalınca, Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı.
FAVORİ İSİM ALİ GÜRBÜZ
658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivanlığa uzanan Ali Gürbüz, memleketi Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi gerçekleştirilecek tarihi güreşlerde de başpehlivanlığı kimseye kaptırmak istemiyor. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz,
bu yıl 20. Tarım ve Seracılık Festivali Güreşleri (Antalya-Kumluca), 15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde (Antalya-Alanya), 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde (Balıkesir), 2. Burdur Yağlı Güreşleri, 28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde (Muğla-Seydikemer) de başpehlivanlığı rakiplerine kaptırmadı.
BABAM İÇİN GÜREŞECEĞİM
GÖZÜNÜ
bugün başlayıp yarın sona erecek güreşlerin başpehlivanlığına diken Ali Gürbüz, "Elmalı'da da mutlu sona ulaşmak istiyorum. Elmalı, önemli er meydanlarından. Türk'ün ilk er meydanı. Babamın mezarı da güreş sahasının hemen üstünde. Elmalı sahasında, seyircim, halkımın önünde birinci olmak istiyorum"
dedi.