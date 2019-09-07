Pehlivanlar çayırda

BUGÜN NELER OLDU

Namlı pehlivanların 1352'den beri kispet giydiğiolarak bilinen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, bugün başlıyor. Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski Elmalı Yağlı Güreşleri, bu yıl 667'nci kez düzenlenecek.Kırkpınar'ın son başpehlivanıbaşta olmak üzere 90'a yakın başpehlivan ileElmalı güreşlerine son dönemde Türk yağlı güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı ve Kırkpınar başpehlivanlığınıAhmet Taşçı, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında başpehlivanlığı üst üste 5 kez kazanarak rekor kırdı. Orhan Okulu ise geçen yıl elde ettiği zaferle organizasyonu 6. kez üst üste kazanarak Ahmet Taşçı'nın rekorunu geçmeyi başardı.Geçen yıl gerçekleştirilen 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, er meydanlarında eşine az rastlanır bir mücadeleye sahne oldu. 'Sarı fırtına' olarak anılan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, yarı finalde hemşehrisi ve kendisi gibi Kırkpınar başpehlivanı unvanına sahip Ali Gürbüz ile karşılaştı.Ailelerin araya girmesine rağmen güreşmeye devam eden İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü yendi. Zorlu mücadelelerin ardından finale çıkan İsmail Balaban, aşırı yorgunluğa bağlı yaşadığı kramplar ve sakatlığı nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kalınca,658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivanlığa uzanan Ali Gürbüz, memleketi Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi gerçekleştirilecek tarihi güreşlerde de başpehlivanlığı kimseye kaptırmak istemiyor.bu yıl 20. Tarım ve Seracılık Festivali Güreşleri (Antalya-Kumluca), 15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde (Antalya-Alanya), 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde (Balıkesir), 2. Burdur Yağlı Güreşleri, 28. Gelenekselbugün başlayıp yarın sona erecek güreşlerin başpehlivanlığına diken Ali Gürbüz,dedi.