Prestijli turnuva haftaya başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Golf Federasyonu'nun 2001 yılından bu yana düzenli olarak organize ettiği ve bu yıl 18.'si gerçekleştirilecek Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, 12-15 Eylül tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Turnuva son üç yılda olduğu gibi bu yıl da, 2016 yılının ocak ayında vefat eden ve Türk golfünün gelişmesine önemli katkılarda bulunan merhum iş adamı Mustafa Vehbi Koç (MVK) adına düzenlenecek. Titanic Golf Sahası'nda organize edilecek turnuvada 13 ülkeden 64 oyuncu sahaya çıkacak. Şampiyonada 11'i kadın toplam 30 Türk sporcu dereceye girmek için mücadele edecek. Geçtiğimiz yıl Gloria Golf Kulübü'nün Yeni Sahası'nda oynanan şampiyonada erkeklerde Slovak golfçü Jakub Hrinda, kadınlarda ise Rus golfçü Nataliya Guseva şampiyon olmuştu