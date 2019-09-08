Seydikemer’de mobese devrede

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Seydikemer İlçesi'nde asayiş ve güvenliğin sağlanması adına kolluk kuvvetlerine büyük katkı sağlayacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çalışmaları tamamlandı. Toplamda 11 noktada plaka Tanıma Sistemi (PTS), 12 noktada 17 sabit 11 tane hareketli Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) yerleştirildi. Gece görüş özelliğine sahip olan yüksek çözünürlüklü MOBESE kamera sistemi ile ilçe sokakları, 7 ana ekrandan 24 saat gözetlenecek. Ayrıca proje kapsamında PTS sayesinde şehir giriş ve çıkışlarını kullanan motorlu araçların plakaları kolayca okunabilecek. Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, "Geniş alanda dağınık bir yerleşim özelliği gösteren ilçemizde MOBESE sayesinde güvenlik, trafik ve asayiş olaylarının takibi daha hızlı sağlanacak" diye konuştu.