Babadan iç yakan sözler

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ANTALYA'DA 227 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, sosyal medya hesabında kızı için içleri yakan bir paylaşımda bulundu. Kızına dön diye seslenen Acar, paylaştığı o notunda, "Biricik babişim gel bitsin bu kabus. Eylül geldi, üniversiten başlayacak, gel de okuluna başla be babişim. 7 ay bitti yavrum, 225 gün geçti. Nerelerdesin" dedi.Kızının boynunda 3 tane altın kolye olduğunu hatırlatan Acar, "Aldığım halka küpesinin birisi olay yerinde bulundu, diğerinin kulağında olduğunu sanıyorum. Devletimizden altına duyarlı detektör istiyoruz. Yaklaşık bir aydır yetkililerle iletişime geçmeye çalışıyoruz" dedi.