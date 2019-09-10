Babadan iç yakan sözler

ANTALYA'DA 227 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, sosyal medya hesabında kızı için içleri yakan bir paylaşımda bulundu. Kızına dön diye seslenen Acar, paylaştığı o notunda, "Biricik babişim gel bitsin bu kabus. Eylül geldi, üniversiten başlayacak, gel de okuluna başla be babişim. 7 ay bitti yavrum, 225 gün geçti. Nerelerdesin" dedi.
ALTIN DETEKTÖRÜ İSTEDİ
Kızının boynunda 3 tane altın kolye olduğunu hatırlatan Acar, "Aldığım halka küpesinin birisi olay yerinde bulundu, diğerinin kulağında olduğunu sanıyorum. Devletimizden altına duyarlı detektör istiyoruz. Yaklaşık bir aydır yetkililerle iletişime geçmeye çalışıyoruz" dedi.