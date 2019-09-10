Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Babadan iç yakan sözler

Babadan iç yakan sözler

Giriş Tarihi: 10.9.2019
Babadan iç yakan sözler
ANTALYA'DA 227 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, sosyal medya hesabında kızı için içleri yakan bir paylaşımda bulundu. Kızına dön diye seslenen Acar, paylaştığı o notunda, "Biricik babişim gel bitsin bu kabus. Eylül geldi, üniversiten başlayacak, gel de okuluna başla be babişim. 7 ay bitti yavrum, 225 gün geçti. Nerelerdesin" dedi.

ALTIN DETEKTÖRÜ İSTEDİ
Kızının boynunda 3 tane altın kolye olduğunu hatırlatan Acar, "Aldığım halka küpesinin birisi olay yerinde bulundu, diğerinin kulağında olduğunu sanıyorum. Devletimizden altına duyarlı detektör istiyoruz. Yaklaşık bir aydır yetkililerle iletişime geçmeye çalışıyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Babadan iç yakan sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN