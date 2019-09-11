Elmalı güreşlerinin gölgesinde kalanlar

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESIR Bigadiç Belediyesi'nin düzenlediği 4 Eylül Kurtuluş Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Serik Belediyesi adına güreşen Mehmet Yeşil Yeşil oldu. İkinci Serkan Serttürk, üçüncüler ise Semih Turgut ve Yalçın Üncül olmayı başardı.3 Eylül Salı günü Manisa Kula Belediyesi'nce 24'üncüsü gerçekleştirilen yağlı güreşlerin başpehlivanı Manavgat Belediyesi adına güreşen Serhat Gökmen oldu. Hüseyin İyican ikinci olurken, İsmail Koç ve Şahali Kurt üçüncülük kürsüsünde yerlerini aldı.