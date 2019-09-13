Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Pastırma mevsimi

Pastırma mevsimi

Kayserispor’u yarın ağırlayacak Antalyaspor’un idmanını ziyaret eden taraftarlar, “Şu an pastırma yazı. Kazanıp bizi mutlu edin” diye takıma moral verdi

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Pastırma mevsimi
Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yarın kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Maçı Fırat Aydınus yönetecek. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalışmanın ardından, çift kale maç yaptı. Takıma geri dönen ve sezon öncesi kamplara katılmadığı için çalışma temposunu artıran Yekta Kurtuluş ve Amilton takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlıkları bulunan kaleci Yakup Mert Çakır ile Salih Dursun ise antrenmana katılmadı.

BİLETLER SATIŞTA
Kırmızı-beyazlıların Kayseri maçının bilet fiyatları açıklandı. VIP tribün 100, batı tribünü 60, doğu tribünü 40, kale arkası 20 ve misafir takım tribünü bilet fiyatı ise 26 TL olarak belirlendi. Öte yandan takımın idmanını kentte esnaflık yapan bazı taraftarlar çocuklarıyla izledi. Futbolculara tatlı ikram eden esnaflar, "Şimdi tam pastırma yazı. Kayserispor'u yenip bizi mutlu edin" diyerek takımı motive etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pastırma mevsimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN