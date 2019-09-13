Pastırma mevsimi

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yarın kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Maçı Fırat Aydınus yönetecek. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalışmanın ardından, çift kale maç yaptı.Sakatlıkları bulunan kaleci Yakup Mert Çakır ile Salih Dursun ise antrenmana katılmadı.Kırmızı-beyazlıların Kayseri maçının bilet fiyatları açıklandı.Öte yandan takımın idmanını kentte esnaflık yapan bazı taraftarlar çocuklarıyla izledi. Futbolculara tatlı ikram eden esnaflar,diyerek takımı motive etti.