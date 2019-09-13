Pastırma mevsimi

Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yarın kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Maçı Fırat Aydınus yönetecek. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalışmanın ardından, çift kale maç yaptı. Takıma geri dönen ve sezon öncesi kamplara katılmadığı için çalışma temposunu artıran Yekta Kurtuluş ve Amilton takımdan ayrı koşu yaptı.
Sakatlıkları bulunan kaleci Yakup Mert Çakır ile Salih Dursun ise antrenmana katılmadı.
BİLETLER SATIŞTA
Kırmızı-beyazlıların Kayseri maçının bilet fiyatları açıklandı. VIP tribün 100, batı tribünü 60, doğu tribünü 40, kale arkası 20 ve misafir takım tribünü bilet fiyatı ise 26 TL olarak belirlendi.
Öte yandan takımın idmanını kentte esnaflık yapan bazı taraftarlar çocuklarıyla izledi. Futbolculara tatlı ikram eden esnaflar, "Şimdi tam pastırma yazı. Kayserispor'u yenip bizi mutlu edin"
diyerek takımı motive etti.