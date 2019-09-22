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Atık pil toplamada okullardan büyük başarı

Giriş Tarihi: 22.9.2019
Atık pil toplamada okullardan büyük başarı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen atık pil kampanyasında dereceye giren Döşemealtı'ndaki 3 okula ödülleri verildi. 65 kilogram atık pil toplayan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 45 kilogram atık pil toplayan Döşemealtı Yeniköy İlkokulu ile 42 kilogram atık pil toplayan Albay Süleyman Külahçı İlkokulu dereceye girdi.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ
En çok atık pil toplayan okullara, Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından temin edilen satranç ve spor malzemelerinden oluşan ödüller törenle teslim edildi. Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Figen Çörekçi öğrencilere çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Kampanya ile atık pillerin kaynağında ayrı toplanarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi, okullarda çevre bilinci aşılamak ve gelecek nesillere daha temiz, yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefleniyor.

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Atık pil toplamada okullardan büyük başarı
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