Tarihi Kaleiçi’nde temizlik hareketi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, 'Dünya Temizlik Günü' etkinlikleri kapsamında kentte yaşayanlar tarihi Kaleiçi'nde çöp topladı. Estonya'da başlayan küresel çevre hareketi 'Let's Do It' (Haydi yapalım) projesi kapsamında tüm dünyada eş zamanlı düzenlenen etkinlikle Kaleiçi sokakları temizlendi.Hadrian Kapısı önünde toplanan katılımcılar, ellerine taktıkları eldivenlerle tarihi Kaleiçi'nde çöp topladı. Yat Limanı'na kadar olan bölümde temizlik yapıldı. Tarihi sokaklarda en çok sigara izmaritinin çıktığı görüldü. Etkinliğe katılan öğrencilerden Şimal Karakulak da Dünya Temizlik Günü bildirisini okudu.