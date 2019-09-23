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Tarihi Kaleiçi’nde temizlik hareketi

Giriş Tarihi: 23.9.2019
Tarihi Kaleiçi’nde temizlik hareketi
ANTALYA'DA, 'Dünya Temizlik Günü' etkinlikleri kapsamında kentte yaşayanlar tarihi Kaleiçi'nde çöp topladı. Estonya'da başlayan küresel çevre hareketi 'Let's Do It' (Haydi yapalım) projesi kapsamında tüm dünyada eş zamanlı düzenlenen etkinlikle Kaleiçi sokakları temizlendi.

LİMANA KADAR SÜRDÜ
Hadrian Kapısı önünde toplanan katılımcılar, ellerine taktıkları eldivenlerle tarihi Kaleiçi'nde çöp topladı. Yat Limanı'na kadar olan bölümde temizlik yapıldı. Tarihi sokaklarda en çok sigara izmaritinin çıktığı görüldü. Etkinliğe katılan öğrencilerden Şimal Karakulak da Dünya Temizlik Günü bildirisini okudu.
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