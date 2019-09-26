Ünlü sanatçı Side’ye bayıldı

BUGÜN NELER OLDU

LATİN ve Caz müziğinin dünyaca ünlü isimleri Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği 18. Side Dünya Müzikleri Festivali'nde sahne almaya devam ediyor. Geçmiş konserlerde İbis Maria ve Della Miles'ı ağırlayan festivalin son konuğu Nijerya kökenli ABD'li sanatçı Iyeoka oldu. Uzun süre dünya listelerinde ilk sırada kalan sanatçı, Side Antik Tiyatro'da muhteşem bir konser verdi. Tarihi atmosferde konesre binlerce turist geldi.Bölgeye hayran olduğunu anlatan İyeoka, "Müzik yaparak bütün dünyayı gezdim. Ama bugünkü heyecanımı ifade etmem mümkün değil. Böyle özel ve ilginç bir yerde çok daha fazla heyecanlıyım. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Burada tarihe dokunabiliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Ağlamak istiyorum çok etkilendim" dedi.