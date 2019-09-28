Antalya’nın proje okulu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kepez ilçesinde üç yıl önce eğitim öğretime başlayan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olması nedeniyle öğrenciler tarafından ilgi görüyor. Lise, verdiği eğitimin yanı sıra gerçekleştirdiği Avrupa Birliği (AB) Erasmus projeleriyle de ön plana çıkıyor.2018'de 3, 2019'da ise 15 projesini AB'ye kabul ettirmeyi başaran okul, kültür ve öğrenme, Avrupa Birliğinde eşitliği güçlendirmek ve kültürler arası Avrupa eğitimine katılma, göçmenlerin entegrasyonu, dijital çağ sınıfları, sosyal medyanın eğitime katkısı, robotik kodlama, Avrupa için ortak kültür, bilişim teknolojileri, doğa ve tarih projeleriyle öne çıktı.Okul Müdürü Yılmaz Güney, kuruluş hedefleri doğrultusunda AB projelerine stratejik planda fazlaca önem verdiklerini söyledi. Projelerin iki yıl sürdüğünü, her projede 4-5 farklı yabancı ortak bulunduğunu aktaran Güney, projeleri kapsamında 18 ülkeden 85 okulla iş birliği yapıldığını dile getirdi. Yaklaşık 300 öğrencinin ve neredeyse tüm öğretmenlerin projeler kapsamında Avrupa deneyimi elde edeceğini anlatan Güney, "Yürütülen 18 proje sayısıyla okulumuz sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da rekor kırarak zirveye oturmuştur" dedi.