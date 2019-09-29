40 yıllık su çilesi Kemer’de temizlik harekâtı başlatıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Yakacık Mahallesi'nde yaşayan iki aile, tam 40 yıldır içme sularını bidonlarla taşıyor. Mahallenin içme suyunu karşılamak üzere yapılan su deposu evlerinden aşağıda kalınca, evlerine su çıkmayan Demiral aileleri, kilometrelerce aşağıdaki dereden evlerine eşeklerle su çekmeye başladı. Yıllar sonra eşekleri ölen ve kendileri yaşlanan aile fertleri, suyu ihtiyaçlarını su bidonlarında sırtlarında taşıyarak gideriyor.

SIRTLARINDA TAŞIYORLAR

İçme suyunun alındığı kaynağa kadar inemeyen 59 yaşındaki Düriye Demiral, 72 yaşındaki Hüseyin Demiral ile birlikte iki günde bir yaklaşık 500 metre mesafedeki en yakın komşularından su almaya gidiyor. Yaşlandıkları için büyük bidonları taşıyamayan çift, 5 litrelik su bidonlarıyla evlerine su çekiyor. Hüseyin Demiral'ın astım hastası olması ve yaşlılıkları nedeniyle yolda sık sık mola veren yaşlı çift, komşuları Nasibe Sert'in evinin çeşmesinden bidonlara su dolduruyor. Komşularının dramına şahitlik eden en yakın komşuları Nasibe Sert, iki günde bir kapısını çalan komşuları için yetkilerden yardım istedi.



ALTINDAN DAHA DEĞERLİ

DÜRIYE Demiral, 40 sene önce evlendikten sonra evlerini buraya yaptıklarını söyledi. Demiral, "Çeşmeli evlerdeki gibi su kullanamıyoruz. Komşu depomuzu doldurursa çamaşır makinemizi o zaman kullanabiliyoruz. Aksi halde çamaşırımızı dere kenarında kazanda kaynaratak yıkıyoruz. Bizim burada suyun gramı altın ile eşdeğer. Bize göre altından değerli" dedi. Hüseyin Demiral ise, "40 senedir bu çileyi çekiyorum. Artık bu çileye birileri son versin" diye konuştu. Mahalle muhtarı Mustafa Yüksel ise, bu durumda iki aile olduğunu belirterek, "Biz de bu duruma çok üzülüyoruz. ASAT ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştük, bir çözüm bekliyoruz. İçtiğim her yudum suda aklıma hep bu komşularımız geliyor" ifadelerini kullandı.