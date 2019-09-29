MHP’de yeni Başkan Durgun

BUGÜN NELER OLDU

Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy'un 18 Eylül'de istifasının ardından Genel Merkez tarafından göreve atanan Hilmi Durgun, il binasında bayrağı devraldı. Yeni İl Başkanı Hilmi Durgun, emeklerinden dolayı Aksoy'a plaket ve çiçek vererek teşekkür etti.Durgun, gönül köprüsünü büyütmeye devam edeceklerini belirterek, hak ve hukuktan ayrılmayarak Antalya için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Antalya'da çalınmadık kapı bırakmayacaklarını anlatan Durgun, "Siyasetin malzemesi olan insan odaklı çalışmalarımızla milli mutabakatın ve siyasi istikrarın Antalya'da merkezine yerleşmek ana hedefimizdir" dedi. Durgun, gönül köprüsünü büyütmeye devam edeceklerini belirterek, hak ve hukuktan ayrılmayarak çalışacaklarını vurguladı.ESKI İl Başkanı Aksoy ise partisinin her kademesinde görev aldığını söyledi. Aksoy, "Partimiz, dünya var oldukça siyaset geliştirmeye devam edecektir. Ben de partimin neferi olarak devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Törene, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkanı Adem Yücel, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ve çok sayıda partili törene katıldı.