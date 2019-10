Tozlu dünya şehri

BUGÜN NELER OLDU

Dünya kenti olmakla övünülen Antalya'da şehrin göbeğinde hala asfaltsız yolların olması imajı zedeliyor. CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nin şenlik, festival ve eğlencelerden fırsat bulamadığı çalışmalar vatandaşı çileden çıkartmaya yetip de artıyor.Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 75'inci Yıl Kreşi ile Mehmet Necati Alpagot Anaokulu öğrencileri ve velileri sabah okul yolunda toz içinde kalıyor. Çocuklarını kreş ve anaokuluna yürüyerek getiren veliler, yaşanan duruma isyan ediyor. Yeni yapılan Antalya Emniyet Müdürlüğü binası karşısındaki yolun asfaltlanmasını isteyen veliler, "Konyaaltı Belediyesi'ne defalarca dilekçe verdik. Ancak cevap verme gereği bile duymadılar. Oysaki seçim zamanı bizden oy isterken bu sorunu çözmek için söz vermişlerdi" dedi.Her sabah aynı çileyi yaşadıklarını belirten veliler, yoldan geçen geçen araçların çıkardığı toz nedeni ile çocuklarının hasta olduğunu belirtti. Yolda can güvenliklerinin de olmadığını vurgulayan anne ve babalar, "Öyle zaman oluyor ki sabahları toz içinde göz gözü görmüyor. Her an araçların bizi ezmesinden korkuyoruz. Çünkü buraya gelen çocukların yaşları 4-6 arasında. Bir facia yaşanmadan burası asfaltlanıp önlem alınmalı" diye konuştu.