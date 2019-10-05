Üniversitelilere renkli merhaba

BUGÜN NELER OLDU

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik düzenlenen oryantasyon günleri kapsamında 'Hoş Geldin Partisi' düzenlendi. Binlerce öğrencinin katıldığı etkinlik DJ performansı ile başladı. Birbirinden hareketli parçalarla doyasıya eğlenen gençler aynı zamanda MAKÜ öğrenci topluluklarının açtığı stantları ziyaret ederek istedikleri topluluklara kayıt yaptırdı.İstiklâl Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da gerçekleşen partide çeşitli yarışmalar da yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere MAKÜ Sosyal tarafından çeşitli hediyeler verildi. 'Üniversitene Hoş Geldin Partisi'nde gerçekleştirilen ColorFest ise renkli görüntülere sahne oldu. Boyalı eğlencede hem öğrencilerin kıyafetleri hem de amfi tiyatro rengarenk oldu. Etkinliklere MAKÜ Rektör yardımcıları Prof.Dr. Mehmet Karaca, Prof.Dr. Hüseyin Dalgar ve MAKÜ Sağlık Kültür spor Daire Başkanı Mehmet Şimşek de katıldı.