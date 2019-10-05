Yüzücülerden ders gibi hayat hikâyesi

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ARALİMPİK milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Beytullah Eroğlu, Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencilerine başarı hikâyelerini anlattı. SDÜ ile Isparta Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılanprojesi kapsamında 16-25 yaş arası bedensel engelli gençlerin kişisel gelişimini sağlamak ve topluma kazandırılmaları içinSümeyye Boyacı, başlangıçta yüzmekten korktuğunu, ancak antrenörü sayesinde bu korkusunu yendiğini dile getirdi. Boyacı, "2018'de Avrupa Şampiyonu oldum.2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyorum.Ben bir ilki gerçekleştirerek İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum" dedi.Beytullah Eroğlu ise başlangıçta 7 yıl boyunca can simidiyle yüzdüğünü belirtti. Eroğlu,Dünya bizi o kadar çok zorlamıştı ki, beni 2017'de dünya şampiyonu yaptılar.diye konuştu.