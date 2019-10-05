Yüzücülerden ders gibi hayat hikâyesi

P
ARALİMPİK milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Beytullah Eroğlu, Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencilerine başarı hikâyelerini anlattı. SDÜ ile Isparta Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan 'Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör, Bir Kulvar da Bana Ayır'
projesi kapsamında 16-25 yaş arası bedensel engelli gençlerin kişisel gelişimini sağlamak ve topluma kazandırılmaları için Boyacı ve Eroğlu, Isparta'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
HEDEF OLİMPİYATLAR
Sümeyye Boyacı, başlangıçta yüzmekten korktuğunu, ancak antrenörü sayesinde bu korkusunu yendiğini dile getirdi. Boyacı, "Bu durum beni daha çok hırslandırdı ve daha çok çalıştım.
2018'de Avrupa Şampiyonu oldum. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Avrupa Şampiyonu unvanını aldım.
2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Birinci olmayı gerçekten çok istiyorum.
Ben bir ilki gerçekleştirerek İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum" dedi.
DÜNYA BİZİ ÇOK ZORLADI
Beytullah Eroğlu ise başlangıçta 7 yıl boyunca can simidiyle yüzdüğünü belirtti. Eroğlu, "2016'da ülke olarak zor bir dönemden geçtik.
Dünya bizi o kadar çok zorlamıştı ki, beni 2017'de dünya şampiyonu yaptılar. Yenilmeyeceğimizi göstermek için hep daha çok çalıştım"
diye konuştu.