Buse 256 gündür kayıp

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ANTALYA'DA çocuklarından birini 6 yaşında kaybeden, üniversite öğrencisi kızları Kader Buse de içinde olduğu aracın derede sürüklenmesi sonucu kaybolan anne baba, 256 gündür kızlarından hiçbir haber alamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Kemer ilçesindeki hortumda içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede 24 Ocak'ta kaybolan Kader Buse Acar için anne Ayla Akkın ile baba Ahmet Acar'ın gözyaşı dinmiyor.Yaklaşık 22 yıl önce de 6 yaşındaki kızları Ayşe'yi trafik kazasında kaybeden Akkın ve Acar'ın 256 gündür özlemini çektikleri kızlarına ulaşılamaması nedeniyle ikinci kez evlat acısı yüreklerini dağlıyor. Annesinin yaralı kurtulduğu olayda kaybolan Buse için anne ve babası derede, ormanda, denizde, dağda aralıklarla kızlarını aramaya devam ediyor. Kızlarının yağlı boya tablosunu dükkanlarına asan Acar ve Akkın, kızlarını bir gün bulabilmenin özlemini çekiyor, her gün kaybolduğu dereye giderek çaresizce bakıyor. Baba Ahmet Acar, "256 gündür hala umutla kızımı bekliyoruz, umudumuzu hiç yitirmedik. Kendi imkanlarımızla aramaya devam ediyoruz. Kıbrıs'tan eşyalarını getiremedik, çocuğumuz belki bulunur diye buradan ayrılamıyoruz" diye konuştu. Anne Ayla Akkın ise ömür boyu kızını umutla beklemeye devam edeceklerini söyledi. Akkın ise "Benim kızım bir gün dönecek. Allah'ım bir gün bana mucize olarak kızımı verecek." diye konuştu.