BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 6 yıl önce eşine karaciğerinin bir parçasını vererek ona ikinci hayat sunan Melike Özmen ile eşi Ekrem Özmen'in hikayesi filmleri aratmıyor. Melike Özmen, eşinin iyileşince kendisini aldattığını ve ardından evden kovduğunu iddia ederek, "Hiç mi ciğerin sızlamadı" dedi ve ciğerini geri istedi. Ekrem Özmen ise terk edilenin kendisi olduğunu savunarak, "Zaten uzun süredir sorun yaşıyorduk. Ayrılmamak için çok çabaladım. Şubat ayında çocuklarımızı alıp evden ayrıldı. Ben de hayatıma devam ettim" dedi.Ekrem Özmen, Hepatit B'ye bağlı siroz hastalığı nedeniyle 2008 yılında hastaneye yatırılarak tedaviye alındı. Kısa süreli tedavisinin ardından Melike Özmen'le evlenen Ekrem Özmen, hastalığının tekrarlaması üzerine Ağustos 2013'te Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Kadavradan nakil bekleyen Özmen, eşi Melike Özmen'in verdiği karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.Melike Özmen'in iddialarına sonra ikilinin arası Ekrem Özmen iyileşince bozuldu. Eşi iş bulup çalışmaya başlayınca kendisini 20 yaşındaki Z.A. ile aldattığını söyleyen Melike Özmen, bir de üstüne üstlük evden kovulduğunu söyledi. Z.A.'nın hamile olduğunu anlatan acılı eş, boşanması için eski eşi ve sevgilisi tarafından tehdit edildiğini de öne sürdü.Ekrem Özmen ise iddiaları yalanladı. Eşini aldatmadığını, aksine onun kendisini terk ettiğini savunan Özmen, "Eşimle nakil sürecinden beri sorun yaşıyorduk. 4 defa ayrılıp yeninden bir araya geldik. En son Şubat 2019'da yeniden Antalya'da birlikte yaşamaya başladık. Haziran ayına kadar kendimize süre tanımıştık. Ancak eşim şubat sonunda 3 yaşındaki kızımı da yanına alarak haber vermeden beni terk etti ve Bursa'daki ailesinin yanına gitti" açıklamasında bulundu.EKREM Özmen, aldatan değil, terk edilen taraf olduğunu söyledi. Eşi evi terk ettikten sonra Z.A. ile tanıştığını iddia eden Ekrem Özmen, "Evden kovma olayı kesinlikle yok. Eşim gittikten sonra tanıştık. Z.A. da daha sonra benim evime taşındı. Birlikte yaşamaya başladık" dedi. Nakil öncesi de boşanmak istediğini eşine söylediğini iddia eden Ekrem Özmen, "Eşim ayrılmayalım diye bana ciğerini verdi. Amacı beni baskı altına almaktı. Bir gün gelip bunu karşıma çıkaracağını biliyordum. Nitekim gelinen nokta öyle oldu" ifadelerini kullandı. Özmen, "Ciğerim sızladı. Ciğerini almak istiyorsa da gelsin alsın. Nasıl almak istiyorsa alsın. Onun ciğeriyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Boşanma sürecine geldik" diye konuştu.