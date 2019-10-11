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Minik güreşçiler döktürdü

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Minik güreşçiler döktürdü
ANTALYA'NIN Demre ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Serbest Güreş Turnuvası düzenlendi. Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Serbest Güreş Turnuvası'na, Demre ve Kaş'tan 79 minik, yıldız ve genç güreşçi katıldı. Demre Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, minikler 34- 38 kiloda İsmail Barış Çetin, 44 kiloda Mehmet Avcı, 52 kiloda Kadir Eren Atlı birinci oldu. Yıldızlar 51 kiloda Halil Ceylan, 60 kiloda Talha Koray Gümüş, 80 kiloda Serhat Atalay birinciliği elde ederken, gençlerde ise 60 kiloda Mustafa Alahabalı, 77 kiloda Tunahan Hasar birinci oldu. Turnuvanın bitişinde ödül töreni düzenlendi. Turnuvada ilk 4'e giren güreşçilerin ödüllerini Kaymakam Onur Şatıroğlu verdi.
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Minik güreşçiler döktürdü
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