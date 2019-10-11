Minik güreşçiler döktürdü

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ANTALYA'NIN Demre ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Serbest Güreş Turnuvası düzenlendi. Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenenDemre Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, miniklerYıldızlar 51 kiloda Halil Ceylan, 60 kiloda Talha Koray Gümüş, 80 kiloda Serhat Atalay birinciliği elde ederken, gençlerde ise 60 kiloda Mustafa Alahabalı, 77 kiloda Tunahan Hasar birinci oldu. Turnuvanın bitişinde ödül töreni düzenlendi.