Felçli genç yaşama iki dudağı ile tutundu

MUSLERA

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da yaşayan break dans meraklısı Emre Kaya (32), 2015 yılında antrenman esnasından trambolinden takla atarken boynunun üzerine düştü. Omuriliğinde C4 ve C5 kemiği kırılan Kaya'nın boynundan aşağısı felç oldu. Sadece başını oynatabilen Kaya, geçirdiği zor günlerin ardından azmiyle hayata tutunmayı bildi.Yatağa bağlı olan Kaya, ağzıyla telefon kullanma yeteneği geliştirdi. Video paylaşım sitesi Youtube'da kanal açarak videolar çekmeye başlayan Emre Kaya kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Kaya'nın oyun videolarını yüklediği kanalı 33 bin aboneye ulaştı. Sosyal medyada da adeta fenomen oldu.Ailenin en küçük çocuğu olan Kaya, yatağa bağlı olarak yaşamaya başlayınca mobilya ustası olan baba Mehmet Kaya, anne Ülkiye Kaya ve ağabeyi işlerini bırakarak Emre'yi mutlu etmeye odaklandı. Anne Ülkiye Kaya, Emre'nin kaza geçirdikten sonra 34 gün yoğun bakımda kaldığını belirterek, "Yaşamaz gözüyle bakıldı. Ama oğlum başardı. Yaşama tutundu. Ben bir gün kötü günlerin geride kalacağına inanıyorum" diye konuştu. Oğlunun fizik tedavi alması gerektiğini anlatan anne Ülkiye Kaya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden 3 ay önce fizik tedavi için sıra alınmasına rağmen yoğunluktan dolayı hala sıra beklediklerini sözlerine ekledi.EMRE Kaya, ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkarak gezinti yapıyor. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Kaya'nın en büyük hallerinden birisi de Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile tanışmak. Kaya'yı geçirdiği kazadan sonra yalnız bırakmayan okul arkadaşları düzenli olarak onu ziyaret ediyor. Lise arkadaşları toplanarak Kaya'nın evine gelirken eski günleri anarak sohbet ediyor.EMRE Kaya, boynu kırılmadan önce hiperaktif yapısıyla yerinde duramadığını ama talihsiz kaza sonrası yatağa bağlı kaldığını söyledi. Can sıkıntısından ağzıyla cep telefonu kullanmaya başladığını anlatan Kaya, kısa sürede ustalaştığını kaydetti. Kaya, arkadaşlarının önerisiyle oyun videolarını internette paylaşmaya başladığını belirterek, "Binlerce insanın videolarımı izlemesi beni çok mutlu ediyor. Yorumları tek tek okuyup cevaplıyorum. Yatağa bağımlı olduğumu unutuyorum" diye konuştu.