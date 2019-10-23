Gazipaşa’da tropikal festival

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ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. 18 bin 640 dekarda 20 çeşit tropikal meyve ve 61 bin 105 ton çekirdeksiz nar üretimi yapılan Gazipaşa'daki festival renkli görüntülere sahne oldu. Bando takımı eşliğinde gerçekleşen kortej festival alanında sona erdi.21 Ekim 1922 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanı olan 'Gazipaşa' ismini alışının yıl dönümünde gerçekleşen festivalde, Atatürk anıldı. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yıllmaz, Atatürk'ün unvanını taşımanın pek az yerleşim yerine nasip olduğunu belirterek Atatürk'e şükranlarını sundu. Önceki yıllarda nar üzerine olan festivale, tropikal meyve üretiminin artmasıyla muz, mango ve ejder meyvesi gibi ürünler de eklendi.