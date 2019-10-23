Manavgat’ta tekli eğitime büyük adım

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde hayırseverler turizmci Kara ailesi tarafından yaptırılan Hacı Sultan - Mehmet Kara Ortaokulu'nun açılışı yapıldı. Açılışa Vali Münir Karaloğlu ile AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik katıldı. Vali Münir Karaloğlu, eğitimin ülkenin savunmasından bile daha önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.Türkiye'nin genç nüfusunun fazlalığına dikkat çeken Vali Karaloğlu, "İşte bu genç nüfusu iyi eğitmek, bilgi çağında bilgiyle donatabilmek için her kurum elinden geleni yapıyor" dedi. 2005'ten beri hükümetin en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığı'na ayırdığını hatırlatan Karaloğlu, devlete hayırseverlerin de önemli bir katkı sağladığının altını çizdi.Okulun 24 derslikte 920 öğrencisi ile ilçenin en büyüklerinden biri olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, "Manavgat'ta hala ikili eğitim yapılan okullar var. Bunun için Antalya'da 850 ilave dersliğe ihtiyacımız var. İnşallah yeni hayırseverleri, protokol için valilik binamızda heyecanla, hararetle bekliyoruz" diye konuştu. Hayırsever Kara ailesinden Ahmet Kara da Yörük olduklarını ve babasının çobanlık yaptıklarını anlatarak, babaları Mehmet Kara'nın her fırsatta kendilerine okumaları gerektiğini hatırlattığını söyledi.