MHP ilçelerde güçlenecek

BUGÜN NELER OLDU

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, Antalya'nın 19 ilçesini gezerek, teşkilatla bir araya geliyor. Durgun'un son durağı Kumluca oldu. Güçlü bir yönetimle yola çıktıklarını söyleyen İl Başkanı Hilmi Durgun, "İlçelerin sorunlarını bilen ve çözümler getiren teşkilatlarla devam etmek istiyoruz. İstişareye yönelik, danışma kurulları oluşturmak istiyoruz. Bu bizim üzerimize yüklenen ağır bir sorumluluk" dedi.İlçelerde de bir yenilenmenin işaretini veren Durgun, "MHP ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü, Türk milleti o kadar güçlü olacaktır. Bu partinin mensubu olarak tembellik yapmak, miskinlik yapmak bize yakışmaz" dedi. Zamanın küslük ve kırgınlık dönemi olmadığının altını çizen Durgun, "Liderimiz, 'kalbi kırılan, kızan, darılan, gönül koyan var ise gelin 50. yılımızda hep beraber olalım. Kapımızda gönlümüzde herkese açık' daveti yaptı. Biz de liderimizin bu sözlerini tekrar ediyoruz" diye konuştu.