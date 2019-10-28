Tarih canlı tutulmalı

BUGÜN NELER OLDU

İçişleriBakanı Süleyman Soylu, tarihi yapıların korunması için çok iyi bakılmaları gerektiğini belirterek, böylelikle tarihi binaların canlılıklarını muhafaza edebileceğini söyledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Antalya eski Vali Yardımcısı Fuat Ergün'ün cenaze törenine katıldı. Antalya Valiliği bahçesinde düzenlenen törene katılan Bakan Soylu, Ergün'ün ailesine başsağlığı diledi. Saygı duruşu, Fuat Ergün'ün hayatının anlatılması ve okunan duanın ardından cenaze toprağa verilmek üzere Denizli'nin Acıpayam ilçesine uğurlandı.Cenaze töreninin ardından valilik binasına giren Bakan Süleyman Soylu, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Soylu, tarihi valilik binasına ilk kez geldiğini söyledi. Tarihi dokulara hassasiyetini dile getiren Bakan Soylu, "Tarihi binaların korunması için çok iyi bakılmaları gerekiyor. Ben tarihi yapıların canlılığının muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, biz tarihi binalara ne kadar çok iyi bakarsak onların canlılığını da sağlamış oluruz" dedi.Bakan Soylu, valilik ziyaretinin ardından, yeni İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nı gezdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın refakat ettiği Bakan Soylu, yeni binayı çok beğendiğini söyledi. Soylu, kafeteryada beraberindekilerle bir süre dinlendikten sonra ayrıldı.