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Objektifin içinden manzarası

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Objektifin içinden Burdur manzarası
BURDUR temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, Cumhuriyet Parkında düzenlenen sergi ile ziyarete açıldı. Burdur Valiliği öncülüğünde, BAKA ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu koordinasyonunda gerçekleşen yarışma, 'Antik Kentleri ve Kültürel Değerleri ile Burdur' ve 'Eko Turizm Alanları ile Burdur' adlı 2 kategoride düzenlendi.

3 BİN KARE FOTOĞRAF
Burdur Valisi Hasan Şıldak, yarışmaya 3 binin üzerinde katılım olduğunu söyledi. Şıldak, "Burdur'umuz her yönüyle doğal güzellikleriyle, tarihi kimliğiyle ve bütün turizme açık alanlarıyla Türkiye'nin gündeminde 1 numara olmaya aday bir ilimiz" dedi.
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Objektifin içinden Burdur manzarası
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