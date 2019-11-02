Rekorlar sahnesi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Devlet Tiyatrosu (ADT), bu ay izlenme rekorları kıran 'Dördüncü Ay', 'Boş Odalar', 'Godot'yu Beklerken'i Beklerken', 'Buzlar Çözülmeden' ile çocuk oyunu 'Uğur Böceği Benekli' adlı oyunlarını seyirciyle buluşturacak. Kasım ayının ilk oyunu olan 'Dördüncü Ay' geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde prömiyer yapmıştı.Björn Boström'ün yazdığı, Şaziye Dağyapan'ın Türkçe'ye çevirdiği, K. Alpay Aksum'un yönettiği, 'kadın' ve 'töre' olgularını içinde barındıran eserde Esra Şen ile Ferdi Dalkılıç rol aldı. 'Dördüncü Ay'da İsveç'e göç etmiş Türk bir ailenin son üyeleri de olsalar bağlı oldukları kültürün, geleneğin, toplum yapısının ve idealinin dışına çıkamıyorlar. Ağabey hem kız kardeşini çok seviyor, çevresindeki erkek arkadaşlarıyla görüşmesini, konuşmasını istemiyor hem de öldürmek istiyor. Oyunun perdesi dramatik bir sonla kapanıyor.(1-2-13-14-15-16 Kasım Saat: 20.00)(5 (prömiyer)- 19-24-26 Kasım Saat:11.00)(6-7-8-9 Kasım Saat: 20.00)(20-21-23-24 Kasım Saat:20.00)(27-28-29-30 Kasım / Saat: 20.00)