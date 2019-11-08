Heyecanla bekleniyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl yapımına başladığı 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde hattın Otogar-Meltem etabında refüj kazı ve altyapı çalışmaları tamamlandı, ray altı beton çalışmasına geçildi. Varsak-Otogar etabı hizmete giren Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde Otogar Kavşağı'ndan Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısına kadar olan bölümde çalışma yürütülüyor.Tramvayın Otogar Kavşağı geçişini yeraltından sağlayacak açkapa ve tünel başlangıcının betonarmesi bitti. 960 metre uzunluğundaki çift kulp yeraltı tünelinin kazı çalışması tamamlanırken betonarme işlemleri devam ediyor. Tünellerde izolasyon çalışması da yapılıyor. Yer altı tünellerinin bağlanacağı 27 metre derinlikteki Batı Gar olarak adlandırılan yeraltı istasyonunda kazı çalışması yapılıyor.3. Etap Raylı Sistem projesi çalışmaları kapsamında D650 Karayolu Dumlupınar Bulvarı'ndan sökülen ağaçlar, ASAT Genel Müdürlüğü Hurma Atıksu Arıtma Tesisi'nde toprakla buluşarak yeniden can buldu. Vatandaşların karşıdan karşıya güvenli geçişini sağlamak için Dumlupınar Bulvarı- Ulusoy Caddesi'nin kesişimi ile Akdeniz Üniversitesi-Jandarma arası olmak üzere iki farklı noktada yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üstgeçitlerinin de çalışmasına başlandı.