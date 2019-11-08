BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesine muz, narenciye ve domates hasadı için gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, ıspanaktan kaynaklandığı iddia edilen zehirlenme vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bayraktar, ıspanağın suçunun olmadığını söyledi.Alanya Ziraat Odası'nı ziyaret eden Bayraktar, olayın tamamen tarım işçilerinin bilinçsizliğinden kaynaklandığını ileri sürdü. Bayraktar, tarım işçilerinin yanlışlıkla otları ıspanak sanarak hasat ettiklerini belirtti. Olayın nedeni ortaya konulmadan çiftçinin bilinçsizce tarım ilacı veya kimyasal madde kullandığı suçlamalarının kendilerini üzdüğünü aktaran Bayraktar, "Bugün ülkemizde 163 bin 910 dekar alanda 125 bin 174 ton ıspanak üretilmektedir. Bu kadar ıspanak ne olacak? Tam hasat zamanında sadece bir tarlada yaşanan olayda üreticilerimizin bir yıllık emeği boşa mı gidecek? Şu anda ıspanak tüketiminde ciddi bir gerilemenin oldu" dedi.Binlerce üreticinin şu anda malını satamadığını vurgulayan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ispanağın suçu yok. Ispanakta hiçbir şey çıkmadı. Burada toplama problemi var ona dikkat etmemiz lazım. Durumun Ankara Beypazarı'nda 6 hektarlık bir tarlada ıspanak hasadı sırasında yabani otların yanlışlıkla ıspanağa karışmasından kaynaklandığı görülmüştür" diye konuştu.Muzda son yıllarda üretimde artış olduğunu vurgulayan Bayraktar, 2010-2019 döneminde üretimin 210 binden 589 bin tona çıktığını bildirdi. Domates üretiminde Çin ve Hindistan'ın ardından dünyada 3. sırada bulunulduğunu aktaran Bayraktar, "Tüketiminin iki katı üretimin yapıldığı narenciye, yaş sebze ve meyve ihracatının yüzde 45'ini oluşturuyor. Bu anlamda narenciye sektörü bizler için önemli" ifadelerini kullandı. Mehmet AL / ALANYA