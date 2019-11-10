Antalyaspor ateş çemberinde

BUGÜN NELER OLDU

Çaykur Rize deplasmanına 3 puan umuduyla gidip çıkış arayan Antalyaspor, Karadeniz'de boğuldu.3 puanı rakibine kaptıran kırmızı- beyazlılar 11 puanda kalıp 15'inci sıraya gerileyip ateş çemberine bir adım daha yaklaştı. Çaykur Rizespor ise puanını 14'e çıkarıp 10'uncu sıraya yükseldi. 26. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Moroziuk'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, Abarhoun altıpas içerisinde ayak koyarak topu filelere gönderdi: 1-058'de Eren'in ceza sahası dışından şutunda topudireğin dibinden çıkardı. 60'ta Eren'in ayak içi vuruşunugüçlükle çıkardı. 65'te Mukairu'nun şutundatopu kornere çeldi. 68'te Aatif'ın kaleye gönderdiği topuyumruklayarak çıkardı. 69'da Aatif'ın sert şutunuson anda çıkardı. 84'te Gustavo'nun kafa vuruşunu kalecimükemmel bir hareketle kornere tokatladı. 90'ta sol kanattan Doğukan'ın ceza sahasına gönderdiği topta Nazım bekletmeden topu kaleye doğru gönderdi.Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, savunmada faturayı kaptan Diego'ya kesti. Korkmaz, yaptığı hatalar nedeniyle sıkça eleştirilen Bahadır'a yine ilk 11'de şans verirken Diego'nun yerine Celustka'yı tercih etti. Sol açıkta ise Aatif Chahechouhe yerine Serdar Özkan forma buldu. Rize'de 80 taraftarı destekledi. Karşılaşmaya 5900 biletli seyirci gelirken bu futbolseverlerin 80'ini Antalyaspor taraftarı oluşturdu.Antalyaspor maç boyu Rize kalesini abluka altına aldı. Akdeniz temsilcisinin 33 şutu, 48 ortasında gol gelmedi.