Antalyaspor ateş çemberinde

Çaykur Rize deplasmanına 3 puan umuduyla gidip çıkış arayan Antalyaspor, Karadeniz'de boğuldu. 26. dakikada Abarhoun golüne cevap veremeyen Akrep, 54'te kırmızı kart gören kaleci Tarık'ın yerine giren Zafer'i geçemedi.
3 puanı rakibine kaptıran kırmızı- beyazlılar 11 puanda kalıp 15'inci sıraya gerileyip ateş çemberine bir adım daha yaklaştı. Çaykur Rizespor ise puanını 14'e çıkarıp 10'uncu sıraya yükseldi. 26. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Moroziuk'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, Abarhoun altıpas içerisinde ayak koyarak topu filelere gönderdi: 1-0 54. dakika maçın kader anıydı. Gustavo'yu yay içerisinde düşüren Çaykur Rizespor kalecisi Tarık kırmızı kart gördü. Tarık'ın yerine giren 19 yaşındaki Zafer Görgen maçın kader adamı oldu.
ZAFER NE GÖRDÜYSE ÇIKARDI!
58'de Eren'in ceza sahası dışından şutunda topu Zafer
direğin dibinden çıkardı. 60'ta Eren'in ayak içi vuruşunu Zafer
güçlükle çıkardı. 65'te Mukairu'nun şutunda Zafer
topu kornere çeldi. 68'te Aatif'ın kaleye gönderdiği topu Zafer
yumruklayarak çıkardı. 69'da Aatif'ın sert şutunu Zafer
son anda çıkardı. 84'te Gustavo'nun kafa vuruşunu kaleci Zafer
mükemmel bir hareketle kornere tokatladı. 90'ta sol kanattan Doğukan'ın ceza sahasına gönderdiği topta Nazım bekletmeden topu kaleye doğru gönderdi. Kaleciye geçen top ağlarla buluşmak üzereyken çizgi üzerinden Abarhoun topu kafa ile çıkarmayı başardı.
BAHADIR'I KESMEDİ ANTALYASPOR
Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, savunmada faturayı kaptan Diego'ya kesti. Korkmaz, yaptığı hatalar nedeniyle sıkça eleştirilen Bahadır'a yine ilk 11'de şans verirken Diego'nun yerine Celustka'yı tercih etti. Sol açıkta ise Aatif Chahechouhe yerine Serdar Özkan forma buldu. Rize'de 80 taraftarı destekledi. Karşılaşmaya 5900 biletli seyirci gelirken bu futbolseverlerin 80'ini Antalyaspor taraftarı oluşturdu.
YOK BÖYLE MAÇ! 33 ŞUT, 48 ORTA, 0 GOL!
Antalyaspor maç boyu Rize kalesini abluka altına aldı. Akdeniz temsilcisinin 33 şutu, 48 ortasında gol gelmedi.