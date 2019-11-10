Duayen gazeteci Dim Alanya’da anıldı

BUGÜN NELER OLDU

Alanya'nın ilk Milli Eğitim Müdürü, ilçe basınının duayeni, Yeni Alanya Gazetesi kurucusu Arıkan Yılmaz Dim, vefatının 14. yıldönümü nedeniyle kabri başında anıldı. Dim Medya A.Ş. ailesi, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, meslektaşları ve sevenleri tarafından Bektaş Mezarlığı'ndaki kabri başında dualar edildi. Anma töreninde Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, "Arıkan Yılmaz Dim, benim hem meslekte hocamdı hem de okulda öğretmenimdi, aynı zamanda da babamdı. Onun ilkelerinden bugünü kadar ayrılmadık. İlk günkü gibi özlemle anıyoruz" dedi.