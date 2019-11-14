Ödülün çivisi çıktı

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Burdur Belediyesi'nin Tarihi Kentler Birliği tarafından 'Eski Belediye Caddesi ve Yeşilyurt-Deveci Sokakları Sağlıklaştırma Projesi'ne 'Korumada Süreklilik Ödülü'ne layık görülmesi tartışma çıkardı. AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz'in bir tek çivi bile çakmadan ödül almasının doğru olmadığını söyledi. Mengi, Cengiz'in 6 yıldır Eski Belediye Caddesi ve Yeşilyurt-Deveci Sokağı'nda koruma ve süreklilik adına bir tek parke taşı dahi döşemediğini ileri sürdü.AK Parti Burdur İl Başkanı Mengi ve yönetim kurulu üyeleri, CHP'li Başkan Cengiz'in ödüllendirildiği çalışmayı yerinde inceledi. Bölgede işyeri olan esnafı ve vatandaşı ziyaret ettiklerini belirten Mengi, "Gördük ki alt yapısı, kilit parke döşemesi ve Şehir Kulübü restorasyonu AK Parti belediyeciliği döneminde yapılmış, 6 yıl boyunca sağlıklaştırma ve restorasyona hiç dokunulmamış. Esnafımız CHP'li belediye tarafından bir çivi dahi çakılmadığını bizlere aktardı" dedi.Mengi, Başkan Ali Orkun Cengiz'in aylarca dilinden düşürmediği Şehir Kulübü kaderine terk edilmiş ve kapalı halde bulduklarına vurgulayarak, "Vatandaşlar içkili yer olarak ilan edilen Eski Belediye Caddesi'nden çok şikayet etti ve bir an önce içkili yerlerin kaldırılmasını talep etti. Vatandaşın sesine kulak verilmeli ve onların istemediği hiçbir şey yapılmamalı" diye konuştu.Tarihi Kentler Birliği'nin yerinde inceleme yapmadan ve vatandaş ile görüşmeden CHP'li Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in ricası üzerine AK Parti belediyeciliği döneminde hazırlanan projelere dayanarak ödül verdiğini savunan Mengi, "Maalesef lafla ve yalan ile hizmet belediyeciliği üzerinden prim yapmaya çalışmak CHP Belediyeciliğine yakışan bir oyundur. Öyle ben attım tutum demekle olmuyor. AK Parti olarak laf cambazlığı ile vatandaşlarımıza yanlış aktarılan bilgilerin takipçisi olup doğruları anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bu yıl 18'incisi düzenlenen ve 36 belediyeden 60 projenin katıldığı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda, Burdur Belediyesi kent merkezi ile kırsal kent çeperlerini, kent yaşamını destekleyecek rekreasyonel işlevler aracılığıyla birleştirmesi ve geçmişte yapılmış koruma çalışmalarını tamamlayıcı nitelikteki 'Eski Belediye Caddesi ve Yeşilyurt- Deveci sokakları Sağlıklaştırma Projesi' ile katılıp Korumada Süreklilik Ödülü'ne layık görüldü. Dr. Asım Güzelbey tarafından ödül Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e verildi.