Zamanın ustası saatçi

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ANTALYA'DA yaşayan 58 yaşındaki Mesut Cevher, dede mesleği olan saat tamirciliğini 36 yıldır 1 metrekarelik alanda sürdürüyor. Ancak bir kişinin sığabildiği dükkanında ünlü markaların tamirini yapabildiğini belirten Cevher, 4 kişilik ailenin geçimini de bu dükkandan sağlıyor.Cevher, henüz tamir edemeyeceği saatin üretilmediğini söyledi. Kendisine gelen bir telefonla özel davet aldığını anlatan Cevher, "Özel bir saatin tamirini yapıp yapamayacağım soruldu. Ben de tamir edebileceğimi söyledim. İstanbul'a uçak biletim alındı. Saate baktım, küçük bir parçada arıza varmış, tamir ettim. Tekrar uçakla gönderdiler. 700 bin TL'lik bir saatti. Epey tmir parası ödediler" dedi. Cevher, dijital teknolojinin eski saatleri etkilemediğini ifada etti.