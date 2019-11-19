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Ağlatan paylaşım

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Ağlatan paylaşım

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine, 298 gündür rastlanılamadı.

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Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, acılı baba Ahmet Acar'ın sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşım duygulandırdı. Baba Ahmet Acar, yürek burkan paylaşımında, "Ben babişime seslenirken bebekken oyuncakları ile ördekleri ile yıkardım, banyo yaptırırdım. 'Annem' derdim. Bir baba banyo yaptırır mı? Ben Buse'mi çok severdim. Hayat bu, her dediğini her isteğini yaptım. Acı hayat aldı. Rabbim verecek biricik kuzumu. Görecek bu hallere düştüğümü. Gözyaşları boğuyor. Yavrumu Rabbim verse" ifadelerini kullandı.

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Ağlatan paylaşım
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