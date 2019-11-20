Heyecan bitmiyor

Antalya Süper Amatör Lig'in (SAL) dokuzuncu haftası geride bırakılırken ligdeki heyecan fırtınası dinmiyor. Şampiyonluğun güçlü adayları rakiplerini birer birer geride bırakıyor. LİDER TUTULAMIYOR

SAL'da şampiyonluk mücadelesi veren Korkuteli Belediyespor, güçlü rakibi Türkler Belediyespor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Liderin gollerini Volkan (2), Tayyar, Enver (2) attı. Bu sonuçla Korkuteli Belediyespor puanını 23'e çıkartarak liderliğini sürdürürken, Türkler Belediyespor 14 puanda kaldı.

FAVORİ KAZANDI

Şampiyonluğun diğer adayı Demre Belediyespor, Manavgatspor'u 4- 0 yendi. Maçın 5. dakikasında hakemin verdiği kararı beğenmeyen ve küfreden Manavgatsporlu Hasan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Demre Belediyespor'un gollerini Ahmet (3) ve Mustafa attı Demrespor aldığı bu galibiyetle ligde 19 puanla ikinci sıraya yükseldi. Manavgatspor ise ligde henüz puan alamadı. Zirve mücadelesi veren Kaş Kınıkspor ise kendi evinde Kumluca Belediyespor'a 3-2 yenildi. Kukmlucaspor'a Yusuf Can takımını 1-0 öne geçiren golü atarken, Kaş Kınıkspor'dan Cihad durumu 1- 1 yapan gole imzasını attı.

KONAKLI'DAN GOL ŞOV

İlk yarı 1-1 biten maçın ikinci yarısında Yiğit evsahibi takımı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Güzel iki gol atarak konuk takımı 3-2 galibiyete taşıdı. Kaş Kınıkspor 16 puanla 5. sıraya gerilerken, Kumluca Belediyespor puanını 14'e çıkararak 7. sıraya yükseldi. Bol gollü haftanın en farklı galibiyetini ise Konaklı Belediyespor'u 7-0 yenen Finike Belediyespor elde etti

EN GOLLÜ MAÇ OLDU

Finike Hasyurt Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini ilk yarıda biri penaltıdan Haşim (2), Burak attı. İlk yarısı 3-0 biten maçın ikinci yarısında Finike Belediyespor'dan Ali Can'ın penaltı kaçırdı ancak dönen topu Arif Emre gole çevirdi. Ramazan (2), Oğuzhan'ın golleri ile Finike Belediyespor maçı 7-0 kazandı. Konaklı Belediyespor'dan Mustafa Mert, ikinci sarıdan kırımızı karta oyun dışı kaldı. Finike Belediyespor puanını 13 çıkarıp ligde 8. sıraya yükseldi. Konaklı Belediyespor ise maçtan da puan alamayarak ligin puansız bir başka takımı olarak son sırada yer aldı.