Parmak bebekler

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 'Dünya Prematüre Günü' etkinliği kapsamında düzenlenen etkinlikte prematüre (erken doğum) bebekler, aileleri, doktorlar ve personel bir araya geldi. Birbirinden ilginç bebek hikayelerinin ortaya çıktığı etkinlikte parmak bebeklerin neşesi ve yaşama tutunmaları parmak ısırttı.

KİLO DEĞİL GRAMLA

Her birinin farklı hikayesi bulunan ve toplumda 'aceleci bebekler' olarak bilinen prematüre bebekler, için pasta kesildi mumlar üflendi. Buluşmada aileler bebeklerin hikayesini anlattı. Hastanede 920 gram dünyaya gelen Arda Berk Miskin, 26 haftalıkken dünyaya geldi. Akciğer gelişiminde sıkıntı yaşayan mucize bebek tam 115 gün kuvözde yaşadı. Baba Ali ve anne Fatma Miskin, şimdilerde 4.5 kilo olan çocuklarının bir mucizeyi gerçekleştirdiğini söyledi.

HASTANEYE ZOR YETİŞTİ

Bir başka mucizeyi gerçekleştiren Vera bebeğin babası Ramazan Karakaya, bebeklerinin 7 aylık doğduğunu belirtti. Karakaya, "Doğduğu zaman Manavgat'tan hastaneye görürken ambulansta öldü sandık. Hastaneye yetiştirdik ve bir mucize gerçekleşti. 38 gün kuvözde yaşadı. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle 20 gün makineye bağlı kaldı" diye konuştu.

AYRI HİKAYELERİ VAR

Parmak ısırtan bebeklerden bir diğeri ise Muhammet Can bebek. 8 aylık dünyaya gelen ve daha bir günlükken ameliyat edilen Muhammet Can, 2.5 ay kuvözde yaşadı. 2 kez akciğerinden operasyon geçirdi. Baba Adem ve anne Ayşe Özdemir, mucizeyi gerçekleştiren oğlu için doktorlara teşekkür etti. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Uzmanı Elif Özyazıcı Özkan, her yıl dünyada 15 milyon prematüre bebeğin doğduğunu söyledi. Geçen yıl Antalya'da doğan bebeklerin yüzde 10'unun erken doğum olduğunu anlatan Özkan, bebek ölümlerinin çoğunun prematüre bebeklerde yaşandığını belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü'nün milenyum hedefleri arasında prematüre bebeklerin ölümlerini engellemek var. 2005 yılından beri her 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nü olarak kutlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından çok çeşitli faaliyetler yapılıyor" dedi. MOR RENK SİMGELERİ

Özkan, "Geçen yıl bakanlık ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mor renge bürünmüştü. Amaç prematüre doğan bebeklere ve ailelere destek olmak. Prematürelik sadece hastanede yatıp çıkmakla biten bir süreç değil, uzun süren takip gerektiren bir süreç ve bizde bu süreçte onları hatırlamak, sorunlarına destek olmak amacıyla etkinliklerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.