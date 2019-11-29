Seçim öncesi kriz

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Antalya'da CHP'nin delege seçimlerindeki kavga büyüyor. İl başkanlığını belirleme sürecindeki ilk adım olan mahallelerdeki delege seçimlerinde şaibe ve baskı iddiaları yapıldı. İddialar arasında oy kullanmaya gelmeyen üyelerin yerine oy kullandırılması, milletvekilleri ve meclis üyelerinin aday ve listelere yönlendirmesi başı çekiyor. Gazipaşa ilçesinde 'oylar gasp edildi' iddiasıyla yapılan itirazlar, sonunda listelerin değişmesine kadar vardı.En çok şaibe iddiası yaşanan ilçeler ise il başkanlığı seçiminin sonucunu belirleyecek Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı oldu. En çok delege sayısına sahip olan Muratpaşa'da yaşananlar ise kavga boyutunu aştı, iki grup arasında savaş halini aldı. Son olarak Meltem Mahallesi'nde yaşanan 'silah çekme' boyutuna ulaşan kavga ise CHP'nin eski Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve grup sözcüsü Songül Başkaya ile CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve yönetimini birbirine düşürdü.Süreç, CHP üyesi Mehmet Kaya'nın oğlu Deniz Kaya'ya, CHP Muratpaşa Meclis Üyesi Özgür Güngör tarafından silah seçildiği iddiasıyla başladı. Gazeteye açıklama yapan Mehmet Kaya, silahın çekildiği kavgada oyların bir yerden diğer tarafa aktarıldığını belirtirken, seçimlerin iptalini istedi ve olayı savcılığa taşıyacağını söyledi. İddiaya göre CHP Muratpaşa İlçe Sekreteri olan Hüseyin Güngör'ün de ağabeyi olan Özgür Güngör, ilçenin desteklediği listenin karşısında liste çıkartan ekibi önce tehdit etti ardından silah çekti. Olay sırasında Özgür Güngör'ün alkollü olduğu da iddia edildi.Songül Başkaya, 22 Kasım'da Meltem'de yaşanan iddiaları gazetesine taşıyınca, Hasan Şahin'den zehir zemberek tepki geldi. Önce partiden Özgür Güngör ve Deniz Kaya imzalı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın küçük bir tartışma olduğu belirtilerek, "Aramızda geçen basit bir tartışma basında abartılarak kamuoyuna yansıtılmıştır" denildi. Açıklamaya iddiaların sahibi Mehmet Kaya ile Deniz Kaya ve Özgür Güngör'ün de yer aldığı CHP İlçe Başkanlığı'nda çekilmiş bir fotoğrafta eklendi. Ardından da Hasan Şahin, "CHP'nin her seçim döneminde bir yerlere aday olan, mevki ve makam elde etmek hırsıyla yazı işleri müdürü olduğu gazeteyi bu amaç doğrultusunda kullanıp, parti içinde hizip yaratmaya çalışan bu şahıs ve gazetesi hakkında, suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasıyla 'hodri meydan' dedi. Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından Başkaya'nın Ulaşım A.Ş.'nin yönetimine seçilmesini de eleştirerek, "Yetkinliği olmadığı konularda belediye şirketlerinde görev alarak gelir elde etmeye çalışanlarla mücadelemiz sürecek" dedi.CHP'li Meclis Üyesi Özgür Güngör daha önce de MHP'nin Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili ile yaşadığı kavga ile gündeme gelmişti. CHP grubundan Mithat Aras'ın, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın posterini meclis sırasına asması nedeniyle çıkan kavgada yumruklar konuşmuştu. Kavga sonrası meclis toplantısı ertelenmişti.