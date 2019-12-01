Kaçak yapıya geçit yok

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, yıkım kararı verilen kaçak istinat duvarı, bölge halkından bir grubun engelleme çalışmalarına rağmen iş makinesiyle yıkıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Gökçeovacık Mahallesi'ndeki istinat duvarının bulunduğu araziye geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Yıkım ekiplerine tepki gösteren bazı mahalle sakinleri ve arazi sahibi Ali Akman ve Selda Akman çifti uzun süre ekiplerin alana girişini engelledi.Yıkımı planlanan yapıların sahipleri, Muğla İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yaptıkları gerekçesiyle ekipleri uzun süre bekletti. Beklenen mahkeme kararının gelmemesi üzerine iş makinesiyle istinat duvarının yıkımı gerçekleştirildi.