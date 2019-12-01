Nürnberg’te Antalya standına Almanlar büyük ilgi gösterdi

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'NIN Nürnberg şehrinde 4 asırdır kurulan Noel Pazarı'nda açılan Antalya standı yoğun ilgi gördü. Nürnberg Belediyesi Uluslararası İlişkileri Müdürlüğü'nün koordinesiyle Antalya-Nürnberg Kardeş Şehir Derneği tarafından organize edilen Antalya standının açılışına, Başkonsolos Serdar Deniz, Nürnberg Belediyesi Uluslararası İlişkiler Müdürü Norbert Schürgers, Belediye Meclis üyesi Aynur Kır, Nürnberg Türk Toplumu Başkanı Başkanı Bülent Bayraktar, Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg Türk-Alman İşadamları Derneği Başkanı Emre Hızlı, Corendon Havayolları Finans Müdürü Olcay Türker, Türk Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Rıza Seven ile çok sayıda davetli katıldı.