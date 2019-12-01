Sağlık için yürüdüler

BUGÜN NELER OLDU

AKDENIZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Kılınç, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faik Ardahan ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri spor ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla Kampüs içinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. SPOR YAPTILARSpor Bilimleri Fakültesi önünden yola çıkan topluluk öncelikle Üniversitenin güneyinde yer alan Botanik Bahçe'ye bir yürüyüş gerçekleştirdi. Dağ bisikleti parkurunda yürüyüşe devam eden ekip, makilerin arasındaki patika yollarda, çalılıkların arasından geçerek üniversitenin güney kapısına doğru yürüdü. Rektör Prof. Dr. Ünal, "Günlük koşuşturma ve yoğun bir tempoda her zaman spor yapma fırsatımız olmayabiliyor. Bugün öğrencilerimizle birlikte eşsiz güzellikteki kampüsümüzde spora ve sağlıklı yaşama dikkat çektik"diye konuştu.